В Якутии возбудили дело после гибели рабочих на угольном месторождении

Уголовное дело возбудили после гибели работников на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Речь идет о происшествии в Нерюнгринском районе, где погибли люди.

Ранее прокуратура Якутии сообщила, что на месторождении произошел взрыв во время сварочных работ. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства, причины и условия трагедии.

Весной во Владикавказе прогремел взрыв на нелегальном складе пиротехники. После этого в помещении вспыхнул пожар, охвативший 750 квадратных метров. В результате два человека погибли, еще 15 получили ранения. Среди пострадавших — двое детей.