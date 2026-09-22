Пожар в ТК «Солнечный» в Стерлитамаке ликвидировали

Пожар в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке полностью потушили. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории», — отметили в министерстве.

Жертвами возгорания стали четыре человека, еще пятеро пострадали. Огонь охватил 2,1 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, системы пожаротушения и оповещения в комплексе не сработали, а отделка помещений не отвечала требованиям безопасности.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить торговые центры республики. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели людей.

По одной из версий, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.