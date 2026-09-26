В селе Марково на Чукотке медведь напал на 21-летнего сотрудника МЧС. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Мужчина сумел отбиться от животного, однако получил ушибленную рану руки.

После нападения пострадавшего доставили в больницу. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Несколько дней назад селе Марково на Чукотке бурый медведь напал на рыбака и отобрал у него улов. Мужчину госпитализировали.

В тот же день в селе Вознесенка Красноярского края медведь насмерть растерзал женщину на ее приусадебном участке. Утром она вышла во двор и увидела зверя, пытавшегося проникнуть в загон с домашними животными.