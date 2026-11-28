Российским ветеринарам пришлось проводить экстренную операцию пятилетнему коту Теме. Владельцы принесли его на осмотр после того, как он проглотил посторонний предмет, о деталях происшествия сообщил телеграм-канал «Моя ветклиника» .

Спасать кота выпало специалистам Тушинской ветеринарной клиники. Хозяева питомца вовремя заметили, как тот подобрал с пола узкий длинный объект и тут же проглотил.

Изначально предполагалось, что кот мог съесть грифель от карандаша. Никаких симптомов недомогания у животного не было, но владельцы решили не рисковать.

Ветеринары сделали коту рентген. В его животе специалисты увидели швейную иглу, питомца пришлось оперировать. Выяснилось, что иглу он съел вместе с ниткой. Это особенно опасно, так как она могла еще больше повредить желудок.

После операции кота отправили на реабилитацию. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее пропавшего полтора года назад кота вернули в семью в США.