Момент столкновения автобуса с двумя грузовиками в Красноярском крае засняли на камеру. Видео появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах, снятых из грузового автомобиля, видно, что автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной.

В результате аварии погибли пятеро: три женщины, подросток 2010 года рождения и водитель автобуса. Также пострадали 14 человек.

ДТП произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», на 1080-м километре организовали реверсивное движение в сторону Канска для всех видов транспорта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». На опубликованных ведомством снимках видно, что автобусу снесло практически всю переднюю часть.