Жители заметили тигра между селом Булыга-Фадеево и Чугуевкой в Чугуевском округе, на место выехал охотнадзор. О этом сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства Приморского края.

Специалисты осматривают территорию и оценивают ситуацию, чтобы определить необходимые меры реагирования.

«Специалисты госохотнадзора – сотрудники министерства и Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ – совместно с представителями АНО «Центр «Амурский тигр» выехали на место выхода хищника»,— отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, сообщение о тигре поступило на горячую линию утром в пятницу, хотя его видели в четверг.

В министерстве призвали не приближаться к хищнику. Если он оказался неподалеку от автомобиля, то необходимо спокойно проехать мимо, не привлекая внимание животного.

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