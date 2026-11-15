360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Таксист насмерть сбил мужчину и женщину на трассе в Москве

    Прокуратура: таксист насмерть сбил мужчину и женщину на ЮВХ в Москве

    прокуратура Москвы
    Фото: прокуратура Москвы/Telegram

    Водитель такси насмерть сбил двух пешеходов на Юго-Восточной хорде в Москве. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

    «Утром на ЮВХ водитель автомобиля „КИА“ совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части», — отметили в ведомстве.

    Пострадавшие от полученных при ДТП травм скончались на месте.

    Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль ход доследственной принятие процессуального решения.

    Накануне на 224 километре Московского малого кольца между Калужским и Варшавским шоссе столкнулись два большегруза, «Газель» и легковушка. Водитель одного из грузовиков погиб.

    Читайте также

    Следователи отследили последний сигнал телефона Усольцевых

    Голодный медведь разгромил дачный дом на Урале

    Туристы в Башкортостане спаслись от медведя благодаря собаке

    Следователи отследили последний сигнал телефона Усольцевых

    Голодный медведь разгромил дачный дом на Урале

    Туристы в Башкортостане спаслись от медведя благодаря собаке