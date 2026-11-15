Таксист насмерть сбил мужчину и женщину на трассе в Москве

Прокуратура: таксист насмерть сбил мужчину и женщину на ЮВХ в Москве

Водитель такси насмерть сбил двух пешеходов на Юго-Восточной хорде в Москве. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

«Утром на ЮВХ водитель автомобиля „КИА“ совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части», — отметили в ведомстве.

Пострадавшие от полученных при ДТП травм скончались на месте.

Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль ход доследственной принятие процессуального решения.

Накануне на 224 километре Московского малого кольца между Калужским и Варшавским шоссе столкнулись два большегруза, «Газель» и легковушка. Водитель одного из грузовиков погиб.