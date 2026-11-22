В Сочи начался мощный тропический ливень с грозой вечером 21 ноября, затопило городские улицы и магистрали. Местные жители стали делиться кадрами в соцсетях, а пресс-служба ГИБДД УВД по городу предупредила о подтоплении федеральной автодороги.

«На ФАД А-147 „Джубга — Сочи до границы с республикой Абхазия“, 170 километров + 100 метров (спуск с Мамайского перевала в сторону Сочи), в результате выпадения обильных осадков в виде дождя, поток воды вышел на проезжую часть, чем временно ограничил движение», — уточнили в ведомстве.

Жителей города и туристов предупредили, что движение осуществляется по одной полосе.

Телеграм-канал «ЧП Сочи» опубликовал видео, на котором группа мужчин на одном из подтопленных участков пыталась вытащить автомобиль с использованием троса. Некоторые машины затопило до крыши.

Ранее на юге Флориды после мощных ночных ливней на 18 ноября затопило улицы и автомагистрали, сотни машин ушли под воду.