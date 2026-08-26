Американец нашел пропавшего сына в Таиланде после двух лет поисков

Житель США Хасан Мамуд после почти два года поисков нашел пропавшего сына в Таиланде. Об этом сообщило издание The Thaiger .

Жена Мамуда, 45-летняя американка Линда, похитила мальчика и скрывалась с ним почти два года. В США ее разыскивали по делу о похищении.

Дело началось в 2025 году, когда суд в США передал право опеки над их сыном ее мужу Хасану. Такое решение вынесли из-за алкоголизма и проблем с психическим здоровьем матери ребенка. Но позже женщина забрала мальчика и скрылась с ним.

Мамуд заявил о пропаже ребенка в полицию, а также нанял частного детектива и создал сайт для поисков сына. Он добился огласки дела спустя год.

Когда сотрудники ФБР получили информацию о местонахождении Линды и ее сына, то обратились к иммиграционным властям Таиланда. Американке аннулировали разрешение на пребывание в стране. Линду задержали 19 августа в отеле в Бангкоке.

Ранее в Кемеровской области мужчина похитил пятилетнего мальчика, его задержали в кратчайшие сроки. Ребенка вернули родителям.