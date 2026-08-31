На Алтае пропал 15-летний мотоциклист

В Республике Алтай пропал 15-летний подросток, отправившийся в горы на мотоцикле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на АНО «Алтайский мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям».

«Пропал подросток! [Мальчик], 15 лет, село Чемал. 30 августа 2026 уехал в горы около 16:00 (12:00 по московскому времени) на горном мотоцикле оранжевого цвета», — говорится в сообщении.

В ориентировке указано, что подросток выглядит на 14-15 лет. Темноволосый парень. На момент исчезновения подросток был в серой мотоэкипировке.

Поисковые мероприятия все еще продолжаются. Местонахождение подростка пока не установлено.

Ранее в Наро-Фоминске пропал 12-летний мальчик. Ребенка ищут с 30 августа, его местонахождение до сих пор неизвестно.