В Наро-Фоминске пропал 12-летний мальчик

В подмосковном городе Наро-Фоминске пропал 12-летний мальчик в воскресенье, 30 августа. Об этом в телеграм-канале сообщил волонтерский поисковый отряд «Спас град».

«Дата и место пропажи: 30 августа 2026 года, город Наро-Фоминск», — говорится в ориентировке на розыск.

Светловолосый и худощавый мальчик был одет в серо-белую толстовку, голубую футболку и серые штаны. У ребенка серые глаза, рост — 140 сантиметров.

Подробности об обстоятельствах пропажи ребенка не приводятся. Волонтеры призвали всех, кто видел мальчика или располагает любыми сведениями о его местонахождении, сообщить об этом оперативному дежурному в полиции или контактным лицам, указанным в ориентировке.