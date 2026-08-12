В Крыму бесследно исчезли два подростка

В Крыму пропали двое подростков — девушка и парень, их ищут. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ПоискКрым» Иван Зуянов.

«Идут поиски двух 17-летних подростков», — сказал он.

Зуянов добавил, что пропавшие ребята проживали в одной из школ-интернатов Симферопольского района. Он уточнил, что о девушке нет сведения с 10 августа, а о парне — с 11-го.

Сотрудники ПДН и полицейские ищут вместе с волонтерами пропавших несовершеннолетних.

Ранее в Крыму задержали пенсионера после гибели 12-летней школьницы. Тело ребенка мужчина попытался закопать на своем заднем дворе.