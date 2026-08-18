В Кузбассе 11-летняя девочка пропала недалеко от дома, ее разыскивает полиция

В Кемеровской области полиция разыскивает 11-летнюю девочку, которая ушла из дома вечером 17 августа и не вернулась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Девочка вышла из дома на улице Лермонтова в Мариинске около 20:00 по местному времени (16:00 по московскому времени). Мать забила тревогу спустя почти два часа и обратилась в полицию.

Правоохранители организовали масштабные поиски, которые продолжались всю ночь. Сотрудники обследуют заброшенные здания, опрашивают знакомых девочки, ориентировку передали всем патрульным нарядам.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят звонить по телефонам: 8-(38443)-5-25-43, 8-999-306-47-46 или 02 (102 с мобильного).

Ранее в Ульяновской области пропала 16-летняя девочка, в последний раз ее видели 10 августа в рабочем поселке имени Ленина Барышского района.