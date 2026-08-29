Спасатели нашли тело пропавшего в Ленобласти двухлетнего мальчика

В деревне Надкопанье Волховского района пропал двухлетний мальчик. Его тело нашли в пруду. Об этом сообщила пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Ребенок пропал 29 августа на одном из подворий. Сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги, полицейские и волонтеры вышли на поиски.

Тело двухлетнего мальчика, по информации спасателей, обнаружили в пруду на территории подворья и передали сотрудникам полиции. Волховская городская прокуратура начала проверку.

Ранее в Мошковском районе Новосибирской области группа охотников попала под обстрел. Они не знали, кто открыл огонь. Один человек погиб, двое получили ранения. МВД возбудило уголовное дело.