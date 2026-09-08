Заблудившихся в лесу бабушку и внучку спасли в Одинцове

Бабушка с внучкой заблудились в лесу у деревни Сивково в Одинцовском округе. Спасатели и волонтеры вышли на их поиски после обращения отца девочки.

Сигнал о пропавших поступил в 18:24. Телефон почти разрядился, поэтому связь с женщиной и ребенком периодически пропадала. К поисковой операции подключились сотрудники «Мособлпожспаса» и добровольцы движения «ЛизаАлерт». Территорию разделили на квадраты, которые участники прочесывали группами. Чтобы обнаружить пропавших, подавали звуковые сигналы и освещали лес мощными прожекторами.

Поиски осложняли болотистые участки, бурелом и наступившая темнота. Спустя около пяти часов женщину и девочку обнаружили на поваленном дереве — они оставались на месте и ждали помощи. Ребенка спасатели вынесли из леса на руках. Бабушка самостоятельно дошла до автомобиля. Медицинская помощь обеим не потребовалась.

Спасатели напоминают — перед походом в лес необходимо полностью зарядить телефон и взять пауэрбанк. Близким стоит заранее сообщить маршрут и предполагаемое время возвращения. Также в лесу пригодятся вода, теплая одежда и свисток. Если человек потерялся или ему нужна помощь, необходимо звонить по номеру 112.