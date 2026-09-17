Пропавшего с детской площадки в Англии трехлетнего мальчика нашли мертвым

Ребенка, который пропал при загадочных обстоятельствах с детской площадки в Англии, обнаружили мертвым. Об этом сообщила газета Metro .

Тело трехлетнего мальчика нашли в водоеме.

«Спустя 24 часа водолазы полиции извлекли тело ребенка из пруда Декой-Понд в Брантэме, расположенного в 300 метрах от места, где, как сообщается, он вырвался из рук родственника и убежал», — отметили в материале.

В поисках ребенка принимали участие более 1300 человек, полицейские задействовали два вертолета. Ситуация с исчезновением мальчика из специально оборудованной игровой зоны для детей до пяти лет вызвала мощный общественный резонанс.

Ранее в Кабардино-Балкарии нашли тело пропавшего в горах 57-летнего туриста. Мужчина двигался по маршруту в Черкесском районе республики, но через некоторое время перестал выходить на связь. Спасатели обнаружили его тело в глубокой расщелине. СК запустил доследственную проверку.