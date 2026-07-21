Шестилетняя девочка пропала в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пропала шестилетняя девочка. Ребенок исчез 20 июля, сообщается в ориентировке, которую разместили в соцсетях представители отряда «ЛизаАлерт».

Девочка пропала в Красном Селе, которое входит в состав Красносельского района Санкт-Петербурга. Добровольцы распространили приметы исчезнувшей.

«Рост — 120 см, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза», — прокомментировали волонтеры.

В день исчезновения ребенок был в фиолетовых футболке и лосинах. На ногах у девочки были светлые кроссовки. Волонтеры попросили всех, кто что-либо знает о пропавшей, сообщить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

Несколько дней назад в Краснодаре пропал 13-летний мальчик.