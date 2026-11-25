Иномарка перевернулась на дублере Ленинградского шоссе в Москве, пострадали две 16-летние девушки. Источник 360.ru сообщил, что одну из них госпитализировали.

Автомобиль Audi наехал на препятствие и перевернулся. Одну из пострадавших скорая увезла в больницу с сотрясением мозга. Вторая участница ДТП от госпитализации отказалась.

Разлива топлива нет. По данным источника, на дублере Ленинградского проспекта из-за аварии перекрыли две полосы движения в сторону области.

Накануне в Домодедове съехал в кювет и перевернулся автобус со школьниками. Предположительно, водитель не справился с управлением. В момент происшествия в салоне находилось 13 детей в возрасте от семи до 15 лет.

В Москве и Подмосковье последние два дня хозяйничает циклон Wilka. Он зародился над Атлантическим океаном и вобрал влагу со Средиземного моря и Балкан, рассказал метеоролог Александр Шувалов.