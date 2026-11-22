BioBioChile: в ДТП в Чили погибли двое российских туристов

Два российских туриста погибли, еще пять человек пострадали в результате аварии на юге Чили. Об этом сообщило издание BioBioChile .

ДТП произошло около 14:00 на 160-м километре трассы 9 Norte, в районе Estancia San Gerónimo. Микроавтобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком, зарегистрированным в Аргентине.

Погибли мужчина и женщина, находившиеся в микроавтобусе. Травмы получили еще четверо его пассажиров — двое россиян, водитель и сопровождающий. По предварительным данным, их состояние не вызывает опасений. Ранения также получил водитель грузовика.

Прокуратура направила на место специалистов по расследованию ДТП. Они устанавливают причины столкновения. Полиция взаимодействует с МИД Чили по вопросу передачи тел погибших родственникам.

Днем ранее в аварии с фурой и грузовиком в Ленобласти погиб один человек.