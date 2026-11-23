23 ноября 2026 15:14 В Подмосковье соседи спасли пенсионерку, услышав мольбу о помощи по стояку отопления В Подмосковье спасли застрявшую в батарее пенсионерку Эксклюзив

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Пожилая женщина в подмосковной Некрасовке застряла в батарее и чуть не погибла. Об этом сообщил 360.ru сосед пострадавшей Евгений, спасший пенсионерку.

Семейная пара вернулась домой с рок-концерта и около полуночи села поужинать в тишине. Внезапно по стояку отопления они услышали слабые стоны, но сначала подумали, что это чей-то телевизор. Но потом появились слова: «помогите, освободите меня».

Фото: 360.ru

У соседей снизу все оказалось в порядке, сверху дверь была закрыта, никто не отвечал. Мужчина позвонил 112. Спасатели и полиция вскрыли дверь и обнаружили в квартире 82-летнюю женщину.

«Бабушка лежала головой к окну, рука за батареей. Ее подняли, положили на кровать, на руке увидели очень сильный ожог», — поделился собеседник.

Фото: 360.ru

Женщина не могла самостоятельно освободиться и была не в состоянии громко кричать. Приехавшие врачи скорой сказали, что в случае задержки помощи она могла умереть от болевого шока.

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