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    В Турции начали расследование после новостей об отравлениях туристов из России

    Фото: РИА «Новости»

    В Турции началось расследование после сообщений о массовых отравлениях россиян на курорте Сиде. Об этом РИА «Новости» сообщили в муниципалитете города Манавгат.

    «Направили запрос во все учреждения здравоохранения, картина будет ясна в понедельник утром», — рассказал собеседник агентства.

    До этого несколько телеграм-каналов сообщили со ссылкой на путешественников, что они отравились в курортном регионе Сиде. Отдыхающие жаловались на диарею, рвоту, лихорадку и судороги.

    В конце июля российские туристы массово отравились в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Пострадали более 10 россиян, в числе которых оказалась семья с ребенком. Причиной отравления мог стать бассейн, грязная посуда и проблемы с сантехникой.

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