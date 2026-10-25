В Турции начали расследование после новостей об отравлениях туристов из России

В Турции началось расследование после сообщений о массовых отравлениях россиян на курорте Сиде. Об этом РИА «Новости» сообщили в муниципалитете города Манавгат.

«Направили запрос во все учреждения здравоохранения, картина будет ясна в понедельник утром», — рассказал собеседник агентства.

До этого несколько телеграм-каналов сообщили со ссылкой на путешественников, что они отравились в курортном регионе Сиде. Отдыхающие жаловались на диарею, рвоту, лихорадку и судороги.

В конце июля российские туристы массово отравились в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Пострадали более 10 россиян, в числе которых оказалась семья с ребенком. Причиной отравления мог стать бассейн, грязная посуда и проблемы с сантехникой.