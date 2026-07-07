Врач Никонов предупредил о рисках для здоровья туристов в египетских отелях

Главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов предупредил туристов об опасностях, с которыми они могут столкнуться в Египте. Он выделил три основные угрозы: тяжелые бактериальные инфекции, отравление суррогатным алкоголем и воздействие химических веществ. Об этом написало ИА «Время Н» .

По словам эксперта, в Египте распространены агрессивные штаммы бактерий, таких как Staphylococcus, E. coli и Shigella. Некоторые штаммы кишечной палочки выделяют Шига-токсин, который может привести к отказу почек, разрушению эритроцитов и внутренним кровотечениям. Это особенно опасно для пожилых людей и детей.

Также Никонов обратил внимание на опасность отравления суррогатным алкоголем, содержащим метанол. Всего 10–30 мл этого вещества могут вызвать необратимую слепоту или смерть. В отелях «all inclusive» для удешевления напитков иногда используют метанол.

Кроме того, в египетских отелях часто применяют мощные пестициды на основе фосфора, которые могут вызвать острое поражение нервной системы и отек легких.

Если в номере или около него чувствуется сильный химический запах, Никонов советует немедленно требовать переселения. Также рекомендуется иметь при себе сорбенты и противомикробные средства.