Российские туристы массово отравились в пятизвездочном отеле в Турции

По словам одной из туристок, которая провела неделю с семьей в World Star Beach Resort & Spa в Аланье, под конец отпуска у ее мужа и ребенка началась рвота. Мучения продолжались всю ночь.

«К полудню ребенок ослаб настолько, что не мог встать на ноги, поднялась температура. Обоих увезли в больницу. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию и назначили антибиотики», — приводят слова туристки в телеграм-канале.

Причиной отравления мог стать бассейн, в котором папа и ребенок проводили много времени. По словам отдыхающей, постояльцев отеля увозили в медучреждение как минимум девять раз.

Другие гости отеля также пожаловались на похожую симптоматику. Постояльцы рассказали о грязной посуде, тараканах, проблемах с электрикой и сантехникой. При этом гостиница открылась только 15 июня, а семь ночей на двоих по системе «Все включено» стоят от 108 тысяч рублей.

Недавно в гостиничном комплексе на Ставрополье отравились 80 человек, шестеро из них попали в больницу. Экспертиза обнаружила возбудителя сальмонеллеза в продуктах питания после кулинарной обработки.