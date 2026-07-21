Опасный обед. Москвич получил остановку сердца после порции острой еды в Таиланде

Житель Москвы попал в реанимацию после пищевого отравления во время отдыха в Таиланде. Сейчас он нуждается в помощи специалистов для дальнейшего лечения и возможной транспортировки в Россию, сообщил 360.ru его родственник Александр.

Пострадавший вместе с супругой и друзьями ел в одном месте и заказывал ту же пищу, однако плохо стало только ему. После этого у мужчины начались рвота и диарея, а затем его доставили в больницу.

«Его рвало, потом забрали в реанимацию. Он там пролежал, вроде все нормально уже было, капельницу поставили», — рассказал родственник.

Позднее состояние мужчины резко ухудшилось. Врачи проводили реанимационные мероприятия около часа, после чего мужчина длительное время находился на искусственной вентиляции легких. Сейчас россиянин находится в обычной палате временного госпиталя, однако последствия произошедшего остаются тяжелыми.

«Он стал не узнавать близких своих, ни меня, ни супругу свою. Ходит в туалет в памперс, бывает, просит в туалет сходить. Открывает фотографии на телефоне, на планшете садится, смотрит, но сказать, кто там, он не может», — добавил родственник.

По словам Александра, семья сейчас ждет заключения врачей о возможности транспортировки Дмитрия в Россию. Для перелета мужчине, вероятно, потребуется сопровождение медицинских специалистов.

«Сейчас задача — перевести. Первое — насколько он стабилен, можно ли его в воздушное пространство отправлять или нет. Мы ждем заключения врачей. Нам надо саму авиацию какую-то. Один без врачей, я думаю, он так долететь не сможет», — сказал родственник.

Он также уточнил, что врачи связывают произошедшее с пищевым отравлением, однако точную причину резкого ухудшения состояния пока не назвали. Сейчас семье предстоит организовать дальнейшее лечение и реабилитацию мужчины.

Жена пострадавшего Марина добавила 360.ru, что изначально у мужа зафиксировали обезвоживание и острую инфекционную диарею. Страховая компания пока не дала никакого ответа о помощи для возвращения пациента в Россию.

«Сейчас они со мной связались и попросили номер телефона. Лечение пока оплачено не полностью в госпитале», — заключила женщина.

По информации телеграм-канала Mash, пострадавший до отравления работал в независимой экспертизе по ЧП в Москве — сейчас его дальнейшая карьера оказалась под вопросом.

Ранее российские туристы массово отравились в пятизвездочном отеле в Турции.