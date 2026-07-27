Бастрыкин затребовал доклад по делу об отравлении детей в санатории в Свердловской области

СК завел дело после отравления детей в санатории в Свердловской области

Глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о массовом отравлении несовершеннолетних в санатории в Нижнесергинском районе Свердловский области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители возбудили дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Точное количество пострадавших уточняется.

«Председатель СК России Бастрыкин поручил <…> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские туристы массово отравились в пятизвездочном отеле в Турции. Пострадали больше 10 человек.