Гастроэнтеролог Сластен развеяла главное заблуждение о шаурме

Специалист отметила, что для здорового человека стандартная порция не представляет угрозы, однако регулярное употребление жирных версий с большим количеством соуса, сыра или продуктов низкого качества негативно отразится на самочувствии, пишет НСН.

Эксперт пояснила, что куриная грудка обеспечивает организм белком и содержит меньше насыщенных жиров, чем красное мясо, а свежие овощи служат источником клетчатки, витаминов и антиоксидантов. По мнению Сластен, при анализе состава блюдо выглядит более сбалансированным, чем о нем принято думать, в то время как рестораторы продолжают расследование причин массовых отравлений среди покупателей.