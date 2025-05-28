В Таиланде туристы употребили похожий на кокаин белый порошок и не выжили

В Таиланде двое британских туристов приобрели неизвестный белый порошок под видом кокаина, попробовали его и умерли. Об этом сообщил канал «Би-би-си» .

Тележурналисты рассказали, что 36-летняя Ребекка Тернер приехала отдыхать со своим 32-летним парнем — Сэмом Мельником. Пара остановилась в отеле Бангкока. Туристы решили попробовать местный кокаин и купили у незнакомцев белый порошок.

Позже иностранцев нашли в номере, они были мертвы. Токсикологическая экспертиза выявила в их крови туристов героин, кодеин и другие вещества.

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