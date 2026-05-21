Роспотребнадзор запросил данные у Египта после жалоб на отравление туристов

Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и Ассоциацию туроператоров России после сообщений о симптомах отравления у российских туристов в отеле Xanadu Makadi Bay. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в канале в «Максе» .

Ранее в СМИ появились сведения о том, что у российских туристов, отдыхавших в этом отеле, проявились симптомы отравления.

«Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования. Аналогичный официальный запрос о предоставлении информации отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР)» — сообщила пресс-служба.

В ведомстве также напомнили о мерах профилактики. Туристам рекомендовали мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, а также избегать контактов с людьми с признаками инфекции.

В случае ухудшения самочувствия, температуры, рвоты, сыпи или других симптомов Роспотребнадзор посоветовал сразу обращаться за медицинской помощью.

На прошлой неделе жительница Балашихи отравилась вместе с друзьями в популярном парижском кафе Le New York с видом на Эйфелеву башню. По ее словам, после посещения заведения им понадобилась помощь врачей.