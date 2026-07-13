Около 30 туристов отравились в турецком пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы

На западе Турции, в пятизвездочном отеле курорта Кушадасы, произошло массовое отравление туристов. Об этом сообщил портал Turizmnews .

Пострадавших доставили в больницы, часть из них отпустили после оказания помощи, другие остаются под наблюдением врачей. Предположительно, симптомы появились после употребления блюд, подававшихся по системе «все включено».

«После жалоб на боли в животе, рвоту и тошноту около 30 туристов доставили в больницы. Проводится расследование», — говорится в публикации.

Сотрудники санитарных служб и районного управления сельского хозяйства начали проверку гостиницы, для лабораторных исследований отобрали образцы продуктов и воды. Полиция также устанавливает обстоятельства произошедшего по заявлениям отдыхающих.

Ранее член комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Оксана Булах сообщила, что лидером по количеству бронирований среди регионов России стал Краснодарский край. По ее словам, российские туристы в летний сезон традиционно отдают предпочтение пляжному отдыху.