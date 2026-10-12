Врач Гузман объяснила, почему мытье яиц не защищает от сальмонеллы

Яйца рекомендуют мыть непосредственно перед приготовлением, но это не заменяет термическую обработку. Об этом рассказала врач-методист Минздрава Краснодарского края Екатерина Гузман, сообщают «Краснодарские известия» .

Гузман пояснила: упаковка не гарантирует безопасности, а сальмонелла может находиться даже внутри чистого яйца с целой скорлупой.

По словам врача, Роспотребнадзор советует мыть яйца перед готовкой, а не перед хранением в холодильнике: вода может повредить защитный слой скорлупы. Главная мера профилактики сальмонеллеза — полноценная термическая обработка. После контакта с сырыми яйцами нужно вымыть руки и кухонные принадлежности.

Для кремов и соусов без нагревания Гузман рекомендовала пастеризованные яйца или яичные продукты. Другой вариант — рецепт с полноценной термической обработкой.

Дезинфекция скорлупы разрешенными средствами в общепите снижает риск переноса бактерий при разбивании, но не обеззараживает содержимое. Врач предупредила о риске пищевых отравлений при покупке домашних кондитерских изделий и не рекомендовала покупать яйца без ветеринарного контроля.