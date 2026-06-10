Юрист Носов напомнил, что туристы могут получить компенсацию за отравление в отеле

Туристы, отравившиеся едой в отеле, могут потребовать компенсацию морального вреда от туроператора. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Дмитрий Носов.

Для получения компенсации туристам необходимо собрать доказательства, подтверждающие связь между отравлением и некачественной едой в отеле. В качестве доказательств выступают медицинские документы, включая справку или выписку из больницы с диагнозом и временем обращения, а также заключение врача о причине расстройства здоровья, написали «Известия».

Дмитрий Носов подчеркнул, что ответственность за действия отеля несет туроператор, поэтому требование о компенсации нужно предъявлять ему. Однако для успешного исхода дела туристу необходимо предоставить убедительные доказательства некачественности услуг.

Ранее кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев рассказал, что россияне могут потребовать компенсацию морального вреда, если их фотография была опубликована без согласия. Действия фотографа в таком случае могут квалифицировать как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф до 500 рублей или административный арест до 15 суток.