Власти Курильска призвали жителей избегать улиц, где заметили медведя

В городе Курильске Сахалинской области заметили медведя, прогуливающегося в районе кафе «Восточная кухня». Об этом администрация Курильского района сообщила в «Максе» .

Чиновники предупредили жителей, что хищника видели не только на улице Евдокимова, но и в районе улицы Полевого. На место уже прибыли специалисты.

В администрации призвали горожан сохранять спокойствие и не приближаться к медведю. Людям напомнили, что не нужно его кормить или пытаться сфотографировать. Если есть возможность, то лучше избегать этих районов.

Ранее мэрия Красноярска сообщила, что местные жители за неделю направили 97 сообщений о вышедших к людям медведях. Кроме того, полицейские отстрелили уже трех хищников в Свердловском районе.