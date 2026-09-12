Актрису петербургского театра ограбили почти на 150 миллионов рублей

МВД: в Петербурге задержали подозреваемых в краже у актрисы на 150 млн рублей

В Санкт-Петербурге 22-летняя актриса одного из ведущих российских театров лишилась денег и ювелирных изделий почти на 150 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Девушка, проживающая в доме на Невском проспекте, обнаружила пропажу наличных и ценностей из сейфа, после чего обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы: по указанию неизвестных отключила охранную сигнализацию и оставила ключи от квартиры под ковриком.

Спустя несколько часов после обращения оперативники уголовного розыска задержали 20-летнюю жительницу Московской области. Ее предполагаемую сообщницу, студентку одного из вузов Петербурга, полицейские нашли во Всеволожске. У задержанных изъяли часть похищенного имущества.

Следствие возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее мошенники начали рассылать письма от имени магазинов и платежных систем на фоне повышенного интереса к новым моделям iPhone. Злоумышленники пытались похитить деньги и персональные данные пользователей.