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    В Татарстане при падении самолета погибли два человека

    Fyodor Borisov
    Фото: Fyodor Borisov/www.globallookpress.com

    В Татарстане легкомоторный самолет Cessna-172 упал в огород частного дома. Погибли два человека, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

    Происшествие случилось в селе Шемордан Сабинского района. На борту находились пилот и пассажир, оба скончались. На земле разрушений нет, среди местных жителей пострадавших также нет. Специалисты устанавливают причину падения.

    В начале августа легкий транспортный самолет рухнул в Самарской области. В результате один человек получил ранения, его госпитализировали.

    Ранее в Московской области во время прыжка погиб парашютист. У 41-летнего мужчины не раскрылся основной парашют.

    В июле в Подмосковье потерпел крушение учебно-боевой самолет. Летчик успел своевременно катапультироваться, он не пострадал.

    За месяц до этого в Ленинградской области упал сверхлегкий самолет.