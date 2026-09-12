В Татарстане при падении самолета погибли два человека

В Татарстане легкомоторный самолет Cessna-172 упал в огород частного дома. Погибли два человека, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Происшествие случилось в селе Шемордан Сабинского района. На борту находились пилот и пассажир, оба скончались. На земле разрушений нет, среди местных жителей пострадавших также нет. Специалисты устанавливают причину падения.

В начале августа легкий транспортный самолет рухнул в Самарской области. В результате один человек получил ранения, его госпитализировали.

Ранее в Московской области во время прыжка погиб парашютист. У 41-летнего мужчины не раскрылся основной парашют.

В июле в Подмосковье потерпел крушение учебно-боевой самолет. Летчик успел своевременно катапультироваться, он не пострадал.

За месяц до этого в Ленинградской области упал сверхлегкий самолет.