Пожилая волгоградка умерла от отравления грибами

В Волгограде 62-летняя женщина умерла из-за отравления грибами. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале .

Пенсионерку госпитализировали в инфекционное отделение, медики диагностировали токсикологическое воздействие, вызванное употреблением грибов.

Врачи пытались помочь пострадавшей, но спасти ее не удалось, пожилая волгоградка скончалась в больнице.

Любителей тихой охоты предупредили об опасности, которая исходит от неправильной технологии консервации грибов. Споры ботулизма живут на ножках грибов и размножаются в безвоздушной среде. Чтобы избежать отравления, необходимо отказаться от металлических крышек в пользу плотных полиэтиленовых или пергаментной бумаги, которые пропускают кислород.