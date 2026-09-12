В Болгарии прогремел взрыв на складе боеприпасов оружейного завода

Nova: серия взрывов и пожар произошли на складах военного завода в Болгарии

Серия взрывов произошла ночью на складах боеприпасов оружейного предприятия Emco в Болгарии. После возгорания огонь распространился с одного помещения на соседние, сообщил телеканал Nova .

ЧП случилось в районе села Горни-Вырпишта. По данным источника, на территории предприятия расположены 11 складов. Пожар начался на одном из объектов, после чего пламя перекинулось на другие помещения.

Один из директоров компании, которой принадлежит завод, сообщил, что причиной взрывов стало воспламенение боеприпасов.

«Произошло воспламенение боеприпасов, и на месте происшествия раздалась серия взрывов», — сказал он.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания и обстоятельства произошедшего не уточняются.

В августе также произошел взрыв на складе боеприпасов компании Emco в селе Белица.