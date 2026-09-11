В смертельном ДТП с лесовозом в Архангельской области пострадали дети

Среди восьми пострадавших в ДТП на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области оказались трое детей. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель регионального управления МВД.

«В числе восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом и лесовозом под Архангельском трое детей», — сказал он.

Минздрав Архангельской области сообщал, что все восемь пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Из них одного несовершеннолетнего отправят на лечение в Архангельскую областную детскую клиническую больницу.

Авария произошла вечером 11 сентября на трассе М-8 «Холмогоры». Микроавтобус при обгоне легкового авто столкнулся с идущим навстречу лесовозом. Погибли 12 человек. Началась проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.