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    Удар молнии повредил нос самолета в небе над Индией

    Фото: РИА «Новости»

    Самолет авиакомпании IndiGo, летевший из Патны в Лакхнау, попал под удар молнии и получил повреждение носовой части. Об этом сообщила газета Times of India.

    «Однако пилоты, не знавшие о масштабах повреждений во время полета, благополучно посадили самолет, обеспечив безопасность всех 104 пассажиров и шести членов экипажа», — уточнили журналисты.

    Борт приземлился в Лакхнау с поврежденным носом фюзеляжа, прилетев на восемь минут раньше запланированного времени прибытия.

    Источники издания в аэропорту сообщили, что масштаб повреждений стал очевиден после того, как самолет покинул взлетно-посадочную полосу и его припарковали. Тогда стало известно, что молния повредила носовой обтекатель самолета. Воздушное судно останется в авиагавани на ремонт.

    В начале лета самолет SriLankan Airlines после взлета вернулся в аэропорт из-за возгорания в одном из двигателей после удара молнии.

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