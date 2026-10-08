Удар молнии повредил нос самолета в небе над Индией

Самолет авиакомпании IndiGo, летевший из Патны в Лакхнау, попал под удар молнии и получил повреждение носовой части. Об этом сообщила газета Times of India .

«Однако пилоты, не знавшие о масштабах повреждений во время полета, благополучно посадили самолет, обеспечив безопасность всех 104 пассажиров и шести членов экипажа», — уточнили журналисты.

Борт приземлился в Лакхнау с поврежденным носом фюзеляжа, прилетев на восемь минут раньше запланированного времени прибытия.

Источники издания в аэропорту сообщили, что масштаб повреждений стал очевиден после того, как самолет покинул взлетно-посадочную полосу и его припарковали. Тогда стало известно, что молния повредила носовой обтекатель самолета. Воздушное судно останется в авиагавани на ремонт.

В начале лета самолет SriLankan Airlines после взлета вернулся в аэропорт из-за возгорания в одном из двигателей после удара молнии.