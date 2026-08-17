Молния ударила в кратер вулкана в Гватемале

Появилось видео удара молнии в извергающийся вулкан Фуэго в Гватемале

В Гватемале во время дождя молния ударила прямо в извергающийся вулкан Фуэго. Кадры завирусились в социальных сетях.

Удар электрического разряда не вызвал дополнительных разрушений и не повлиял на интенсивность самого извержения. Это изолированное электростатическое событие, типичное для мощных взрывных фаз.

Извержение Фуэго началось 4 августа, из-за чего власти Гватемалы объявляли максимальный уровень тревоги, уточнило издание The Rio Times.

Из ближайших населенных пунктов Эль-Порвенир и Лас-Лахитас эвакуировали около 1700 человек, а пеплопад затронул почти 29 тысяч жителей.

Вулкан расположен в 35 километрах от крупного туристического центра и древней столицы страны — Антигуа-Гватемалы. Ситуацию в эти дни осложняют риски схода грязевых потоков из-за прогнозируемых дождей.

В июле молния попала в китайскую ракету «Чанчжэн-3B» прямо во время запуска.