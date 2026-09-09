Спасатель Халилов предупредил об опасности зонтов во время грозы

Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов призвал не оставаться на улице во время грозы и не прятаться под высокими деревьями. В качестве укрытия он рекомендовал капитальные здания, метро или автомобиль, сообщает «Радио 1» .

По словам Халилова, полной защиты от удара молнии нет ни в лесу, ни в воде, ни в городе. Он заявил, что металлические предметы, телефоны и устройства, создающие электромагнитные волны, могут повышать риск попадания молнии.

«Если погода портится, нужно быстрее найти укрытие: торговый центр, магазин, фундаментальные здания, метро, автомобиль», — сказал спасатель.

Эксперт пояснил, что автомобиль может защитить человека даже при попадании молнии. При этом он предостерег от пребывания на открытой местности и под большими деревьями: разряд может ударить в дерево и травмировать находящихся рядом людей, пишут «Известия».

Халилов также посоветовал не пользоваться телефоном во время грозы и не надеяться на зонт. По его словам, молния может попасть и в него.