Молния ударила в 601-метровую Часовую башню в Мекке

Молния ударила в верхнюю часть знаменитой Часовой башни в Мекке во время грозы. ЧП произошло вечером 26 августа, кадры завирусились в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как электрический разряд достигает вершины башни и на несколько мгновений освещает сооружение и ночное небо над городом. Гроза сопровождалась сильными дождями и повышенной грозовой активностью в районе Мекки.

Часовая башня входит в комплекс Абрадж аль-Бейт и расположена рядом с Большой мечетью. Высота сооружения составляет около 601 метр, благодаря чему оно относится к наиболее высоким зданиям региона и заметно возвышается над окружающей застройкой.

Сообщений о пострадавших или серьезных повреждениях башни после удара молнии не поступало. При этом подобные случаи происходили и раньше: удар молнии по Часовой башне в Мекке также зафиксировали на видео в 2023 году.

Метеорологические службы Саудовской Аравии перед этим предупреждали об ухудшении погоды в районе Мекки.