Во Флориде молния убила женщину и ее двухлетнюю дочь

В США, в штате Флорида, молния поразила 31-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, они обе погибли. Об этом сообщила ABC News со ссылкой на полицию Маргейта.

По словам очевидца, мать и ребенок только вышли из автомобиля, когда молния ударила рядом с ними. Женщина с девочкой упали на землю. Сосед рассказал, что выбежал на улицу после того, как увидел в окне оранжевое свечение и услышал от сына о случившемся.

«Очень травмирующая ситуация. Я оказал всю возможную помощь, успокоил семью и начал молиться. Я немедленно позвонил в 911», — поделился мужчина.

Полиция и пожарно-спасательная служба Маргейта получили вызов около 14:30 23 августа. Прибывшие специалисты начали сердечно-легочную реанимацию, обе пациентки скончались вскоре после прибытия в больницы.

Полиция Маргейта продолжит расследование произошедшего.

Ранее в Таиланде молния ударила по футбольному полю во время матча. В результате один игрок погиб, еще девять человек получили травмы.