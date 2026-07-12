Почти 50 авиарейсов задержали в Москве из-за непогоды

В столичных аэропортах задержаны 47 рейсов на вылет более чем на два часа из-за грозы и ограничений воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.

По данным ведомства, на запасных аэродромах приземлились 32 самолета. С начала суток аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили более 900 рейсов в сложных метеоусловиях.

Службы работают в усиленном режиме, для помощи пассажирам задействован дополнительный персонал, обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют расписание, пассажирам предоставляют коврики, матрасы, работают питьевые фонтанчики и комнаты матери и ребенка.

Пресс-служба Ространснадзора сообщила, что ведомство держит ситуацию на особом контроле. Надзорный орган проводит мероприятия, направленные на соблюдения прав пассажиров, обеспечение их необходимыми услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами.

Непогода бушует не только в столице, петербуржцы сняли на видео буйство стихии — на кадрах молния ударяет в шпиль самого высокого небоскреба в Европе.