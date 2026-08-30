В Бразилии женщина погибла после удара молнии на пляже

На пляже в городе Пальоса в Бразилии женщина погибла после удара молнии. Камера наблюдения зафиксировала момент произошедшего, сообщила The New York Post .

На записи женщина прогуливалась по берегу вместе с другим человеком. Когда пара остановилась, в нее ударила молния. Спасатели прибыли примерно через 15 минут и обнаружили пострадавшую без сознания с многочисленными ожогами. Ее спутник в это время оказывал первую помощь.

Медики применили автоматический дефибриллятор и доставили женщину в больницу. На следующий день она скончалась.

Ранее во время футбольного матча в Таиланде молния ударила в газон. В результате погиб один игрок, еще девять человек получили травмы.