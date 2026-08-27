В Индии разряд молнии убил женщину с горшком на голове

В индийском штате Чхаттисгарх молния ударила в 46-летнюю Гиту Бай, когда она возвращалась домой с работы. Женщина погибла, сообщило издание Need To Know .

Около полудня 23 августа женщина возвращалась домой после работы в поле. Шел дождь. Бай несла на голове горшок и другую посуду. Молния ударила в женщину, когда она проходила мимо продуктового магазина.

На опубликованных изданиях кадрах видно, как мимо женщины проехала машина. Через несколько секунд ее поразила молния. Бай упала на дорогу. Она получила сильные ожоги.

Сотрудники магазина вызвали скорую помощь, но спасти ее не удалось. Врачи в больнице констатировали ее смерть. Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

Ранее в штате Флорида в результате удара молнии погибли женщина с двухлетней дочерью.