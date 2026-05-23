Молния попала в крыло самолета и до ужаса напугала пассажиров

Молния ударила в крыло пассажирского самолета прямо в полете, заставив пассажиров кричать от ужаса. Об этом сообщило издание Daily Star .

Молния ударила в крыло самолета авиакомпании Viva Airlines. Борт летел из Пуэрто-Эскондидо в Мехико.

Один из пассажиров снял на видео, как огромная электрическая дуга пронзила небо и врезалась в левое крыло самолета. Часть его поверхности загорелась и задымилась. Пассажиры стали кричать.

«Удар молнии действительно был. Самолету ничто не угрожало, ни в малейшей степени. Он без проблем добрался до пункта назначения», — заявили в авиакомпании.

Молния ударила в самолет в первые недели сезона дождей в штате Оахака. В этот период в регионе, где расположен Пуэрто-Эскондидо, наблюдаются одни из самых сильных гроз в Мексике.

