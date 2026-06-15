У самолета с пассажирами на борту загорелся двигатель после удара молнии

Самолет SriLankan Airlines вскоре после взлета вернулся в аэропорт. В воздушное судно ударила молния, которая вызвала возгорание в одном из двигателей. Об этом сообщил портал Simple Flying .

Рейс из Коломбо в Сидней прервали практически сразу после взлета, когда экипаж заметил проблему с правым двигателем Airbus A330-200. Пилоты решили не продолжать полет и направили лайнер обратно в аэропорт в качестве меры предосторожности. Посадка прошла благополучно.

На борту находились 207 пассажиров и 16 членов экипажа, никто из них не пострадал.

После случившегося в соцсетях появились видео и фотографии, на которых было видно пламя около правого двигателя самолета. В авиакомпании сообщили, что пассажиров отправили в пункт назначения на резервном воздушном судне.

Ранее в Приморском районе Архангельской области вынужденную посадку совершил частный вертолет. По предварительным данным, причиной стала неисправность двигателя.