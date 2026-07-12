Молния ударила в шпиль «Лахта Центра» в Петербурге

Молния ударила в шпиль «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге. В Северной столице бушует сильнейшая гроза.

Петербуржцы сняли на видео буйство стихии — на кадрах молния ударяет в шпиль самого высокого небоскреба в Европе. Удар пришелся прямо в вершину башни «Лахта Центра». Кадры разлетелись по Сети.

Сильнейший ветер повалил в музее-заповеднике «Павловск» в Санкт-Петербурге более 200 деревьев. Ураган вырвал с корнем вековые дубы и липы. В музее заявили, что стихия принесла самые разрушительные последствия за последние 30 лет

Накануне пассажиров аэропорта Пулково предупредили, что из-за непогоды возможны задержки вылетов самолетов. Над регионом проходит масштабный грозовой фронт со шквалистым ветром.