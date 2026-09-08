Физик Буряков рассказал о рисках использования электросамоката в грозу

Заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков рассказал «Газете.Ru» , почему не стоит ездить на электросамокате во время грозы. По его словам, это небезопасно по нескольким причинам.

Молния выбирает цель исходя из высоты, формы и изолированности объекта. Хотя электросамокат сам по себе не притягивает молнию, его металлические части могут хорошо проводить ток при разряде.

Главная опасность заключается в том, что нахождение человека на открытой местности во время грозы само по себе рискованно. Поэтому при первых раскатах грома поездку нужно прекратить и как можно быстрее найти укрытие, отметило ИА НСН.

Кроме того, гроза сопровождается дождем и сильным ветром, которые делают поездку на электросамокате более опасной. Мокрое покрытие снижает снижает сцепление колес с дорогой, порывистый ветер может повлиять на устойчивость самоката, а ливень снижает видимость.

Если самокат сильно промок, после поездки его нужно оставить в сухом помещении и не включать до полного высыхания. Вода, попавшая внутрь корпуса, может вызвать короткое замыкание и повреждение узлов. При появлении сбоев или перегрева пользоваться самокатом нельзя — его следует показать специалисту.