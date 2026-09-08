Физик Буряков рассказал о рисках использования электросамоката в грозу
Заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков рассказал «Газете.Ru», почему не стоит ездить на электросамокате во время грозы. По его словам, это небезопасно по нескольким причинам.
Молния выбирает цель исходя из высоты, формы и изолированности объекта. Хотя электросамокат сам по себе не притягивает молнию, его металлические части могут хорошо проводить ток при разряде.
Главная опасность заключается в том, что нахождение человека на открытой местности во время грозы само по себе рискованно. Поэтому при первых раскатах грома поездку нужно прекратить и как можно быстрее найти укрытие, отметило ИА НСН.
Кроме того, гроза сопровождается дождем и сильным ветром, которые делают поездку на электросамокате более опасной. Мокрое покрытие снижает снижает сцепление колес с дорогой, порывистый ветер может повлиять на устойчивость самоката, а ливень снижает видимость.
Если самокат сильно промок, после поездки его нужно оставить в сухом помещении и не включать до полного высыхания. Вода, попавшая внутрь корпуса, может вызвать короткое замыкание и повреждение узлов. При появлении сбоев или перегрева пользоваться самокатом нельзя — его следует показать специалисту.