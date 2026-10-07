Турист спалил виллу на Бали, пытаясь отпугнуть паука горящей бумагой

На Бали в районе Северная Кута полностью сгорела вилла, когда 45-летний турист из Непала решил прогнать паука из ванной. Об этом сообщило издание Bali Times.

Проживающий на вилле Гаорап Рана заметил паука в ванной и решил поджечь лист бумаги, чтобы его отпугнуть. После этого он ушел в другую комнату.

«По всей видимости, горящую бумагу унесло сильным ветром, и она попала на соломенную крышу», — сказал представитель полиции Бадунга Ипда Ни Ньоман Юни Элтари.

Крыша виллы была покрыта сухими пальмовыми листьями, поэтому быстро загорелась. Сильный ветер способствовал распространению огня по всему зданию. Существовала угроза, что пламя перекинется на соседние дома.

Сообразительный турист смог спастись, но вилла и все ее содержимое сгорели. Власти оценили материальный ущерб примерно в два миллиарда индонезийских рупий (около 10 миллионов рублей).

Ранее в балийском фонде спасения рептилий Reptil Asih Tabanan предупредили, что во время сезона дождей нельзя допускать соприкосновения ветвей и растений с жилым зданием, чтобы избежать проникновения змей, включая кобр.